В Сбербанк Онлайн появилась единая кнопка для оплаты жилищных услуг

С июля этого года жителям Челябинска стало проще оплачивать услуги управляющих компаний и счета за капремонт в Сбербанк Онлайн.

В интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн начала действовать единая кнопка «Управляющие компании ЖКХ г. Челябинска», а также объединенный сервис по оплате капремонта по всем специальным счетам Челябинской области — кнопка «СНОФ РО капитального ремонта МКД ЧО». Комиссия при оплате услуг данных видов услуг через Сбербанк Онлайн составляет 1%, но не более 500 рублей. Новые сервисы значительно упрощают регулярный процесс оплаты и позволяют не тратить время на поиск управляющей компании и ввод платежных реквизитов.

Теперь для оплаты квитанции от УК по единой кнопке достаточно выбрать район проживания и свою управляющую компанию из выпадающего списка. Далее требуется указать адрес дома, сумму и произвести платеж. Кнопка «Управляющие компании ЖКХ г. Челябинска» находится в разделе «Кварплата» в меню «Платежи и переводы» Сбербанк Онлайн. Для поиска кнопки необходимо выбрать регион оплаты Челябинск. Любой платеж за услуги УК можно сохранить как шаблон и в дальнейшем совершать оплату по уже имеющимся реквизитам. К новому сервису подключены более 100 управляющих из всех районов Челябинска, включая новые микрорайоны «Звездный», «Яблоневый», «Тихий центр», «Манхэттен» и «Благодатово».

Для внесения средств за капитальный ремонт также нужно зайти в меню «Переводы и платежи» — «Кварплата» и нажать на кнопку «СНОФ РО капитального ремонта МКД ЧО». Далее остается выбрать услугу — оплата капитального ремонта общего имущества или специальный счет и установить параметры платежа. Для регулярных платежей за капитальный ремонт общего имущества есть возможность установить «Автоплатеж», чтобы не тратить время на платежи и избежать возникновения пени и задолженности.

«Экосистема платежных сервисов Сбербанка расширяется, и мы постоянно работаем над совершенствованием и развитием способов оплаты регулярных и обязательных платежей. Через удаленные каналы обслуживания, в режиме онлайн, поступает уже более 65% ежемесячных платежей ЖКХ, поэтому мы сосредоточены на онлайн-сервисах. Ведь все больше южноуральцев переходит на оплату ЖКХ через мобильное приложение Сбербанк Онлайн или с помощью автоплатежа», — говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

В среднем южноуральцы совершают через Сбербанк более 1 миллиона платежей ЖКХ в месяц, включая онлайн-расчеты и платежи через банкоматы и офисы Сбербанка. Также в Сбербанк Онлайн уже начали действовать единые кнопки оплаты услуг туристических агентств, школ, лицеев, а также школ искусств и спортивных организаций города Челябинска.