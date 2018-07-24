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МиГ-29 в Армении отработали перехват самолётов-разведчиков
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МиГ-29 в Армении отработали перехват самолётов-разведчиков 

News.ru 31 минуту назад
Лётчики истребителей МиГ-29 российской авиационной военной базы «Эребуни» провели тактические учения. Самолёты выполнили перехваты воздушных целей условного противника.
«В ходе полётов летчики отработали поиск указанных целей и выполнили электронные пуски ракет по условным целям», — сообщает «Интерфакс».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил технические возможности другого российского истребителя — Су-30СМ. Политик опубликовал в соцсетях фотографию за штурвалом нового самолёта.
Ранее стало известно, что американские вертолёты UH-60 Black Hawks, на которые военные Афганистана пересядут с российских Ми-17, существенно уступают по техническим характеристикам своим предшественникам. Такие выводы следуют из отчёта офиса генерального инспектора Министерства обороны США.
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