Летчики истребителей МиГ-29 российской авиабазы в Армении отработали перехват самолетов условного противника

Экипажи выполнили поиск целей, имитирующих нарушителей Государственной границы, и выполнили электронные пуски ракет.

Летчики истребителей МиГ-29 российской авиационной базы Эребуни в Армении в рамках тактического учения с мотострелковыми подразделениями на полигоне Алагяз выполнили перехват средств воздушного нападения условного противника.

С получением сигнала «воздушная тревога» летчики парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих нарушителей Государственной границы — самолетов-разведчиков условного противника. В ходе полетов экипажи выполнили поиск указанных целей и выполнили электронные пуски ракет по условным целям.

Также летчики отработали взаимодействие с подразделениями противовоздушной обороны в объединенной системе разведывательно-ударного контура в интересах мотострелкового соединения.