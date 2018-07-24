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Летчики истребителей МиГ-29 российской авиабазы в Армении отработали перехват самолетов условного противника
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Летчики истребителей МиГ-29 российской авиабазы в Армении отработали перехват самолетов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи выполнили поиск целей, имитирующих нарушителей Государственной границы, и выполнили электронные пуски ракет.
Летчики истребителей МиГ-29 российской авиационной базы Эребуни в Армении в рамках тактического учения с мотострелковыми подразделениями на полигоне Алагяз выполнили перехват средств воздушного нападения условного противника.
С получением сигнала «воздушная тревога» летчики парами и звеньями отработали действия в воздухе с элементами сложного пилотирования по перехвату скоростных целей, имитирующих нарушителей Государственной границы — самолетов-разведчиков условного противника. В ходе полетов экипажи выполнили поиск указанных целей и выполнили электронные пуски ракет по условным целям.
Также летчики отработали взаимодействие с подразделениями противовоздушной обороны в объединенной системе разведывательно-ударного контура в интересах мотострелкового соединения.
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