Москва: Строительной мафии пора «сломать хребет»

Первый раз коалиция КПРФ и «Левого фронта» сложилась в 2012 году в канун президентских выборов. В результате такого взаимодействия Геннадию Зюганову удалось занять второе место по количеству отданных за него голосов избирателей. Этот положительный опыт был вновь продемонстрирован в 2014 году на выборах в Мосгордуму . Тогда представителям КПРФ удалось выиграть 5 мандатов по одномандатной схеме. Однако в прошлом году на муниципальных выборах партия выступила слабо. Она не смогла убедить москвичей и ей не удалось показать всего того, что хотелось бы.

В нынешнем году КПРФ вступает в борьбу за кресло мэра Москвы вновь в составе широкой коалиции, в состав которой входят, в том числе, «Левый фронт», «Альянс зеленых» и целый ряд других народно-патриотических сил. На этот раз объединению предстоит действовать в абсолютно новых условиях, реализуемых впервые за всю историю существования отечественного избирательного законодательства.

Главная новация заключается в том, что более двух сотен избирательных участков для голосования за кандидатов на пост мэра Москвы будет размещено в соседних со столицей регионах — в Московской, Тульской, Калужской и Владимирской областях. Причем ситуация осложняется тем, что этих регионах параллельно будут проходить местные губернаторские выборы. В связи с этим представители КПРФ ожидают определенных трудностей.

— Нужно понимать, — пояснил в беседе с корреспондентом «СП» член КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, — что у нас всего теперь 3600 избирательных участков, вместе с присоединением ТИНАО и формированием выездных участков. Как сказал Алексей Венедиктов , у нас 180 участков сформировано в Московской области . Еще порядка 30 участков у нас по другим соседним областям. Безусловно, там мы будем ждать нарушений, так как там сложнее организовать действенное наблюдение. Соответственно, перед нами стоят две задачи. Первая — силами партии обеспечить все участки наблюдателями, особенно в областях. Вторая — проработать вопрос с группами быстрого реагирования, которые могут прибыть и зафиксировать нарушение.

Москва, уточнил вошедший в Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы депутат, имеет достаточно большой опыт наблюдений, накопленный за последние 20-30 лет. Но в случае с Тульской, Калужской и Владимирской областями главная сложность — это удаление от центра наблюдения на 150-200 километров.

— Я думаю, — продолжил Леонид Зюганов, — от КПРФ мы будем привлекать порядка 4-5 тысяч наблюдателей. И, безусловно, выйдем с хорошим пакетом предложений для Общественной палаты для проработки мобильной выездной группы. Этого пока никто не делал, но я вас уверяю, у нас есть хороший накопленный опыт, и, я думаю, мы с этой задачей справимся. Предъявлять какие-то конкретные критерии к наблюдателям на выборах мэра Москвы — это, конечно, прежде всего задача штаба по обучению. Но, на мой взгляд, здесь главное — быть нормальным и адекватным гражданином своего города и желать всем сердцем честных выборов. Это, пожалуй, единственный критерий. Важно, чтобы человек располагал для этого временем и желанием.

Некоторые журналисты и аналитики, ссылаясь на очень небольшое количество претендентов на пост мэра Москвы, полагают, что грядущие выборы не несут никакой интриги, а будут являться, по сути, просто фактическим переназначением господина Собянина . Однако выдвигаемый КПРФ кандидат, Вадим Кумин , полагает, что участие в этой кампании будет как для партии, так и для него лично очень интересным и поучительным.

— Во-первых, — заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» , — это первый опыт для меня такой важной кампании. Не побоюсь этого слова, федеральной кампании, судя по страстям, которые были до сегодняшнего дня и которые, я надеюсь, еще будут. Но очень важно то, что это, действительно, определяющие выборы, потому что здесь решается главный вопрос: 5 лет будем продолжать так вот жить, как сейчас живем, или, все-таки, поменяем и попробуем сделать получше? Вот этот вопрос, который каждый должен себе задать.

Единственным противником КПРФ, уточняет политик, в настоящее время является нынешняя политика мэрии Москвы , продвигаемая Сергеем Собяниным. Соответственно, основная стратегическая задача, стоящая перед коалицией — сломать хребет строительной мафии. Иных слов, уверен Вадим Кумин, для этого подобрать нельзя.

— Их всего 5-10 компаний, — рассуждает он. — Что они строят? То, что нам нужно? Архитектура такая, какая нужно? Или они о прибыли думают? Мы считаем, что город должен брать больше ответственности на себя, обязательно больше брать ответственности. Сейчас нет ответственности. Как реновация происходит? Мы голосовали за реновацию, мы за реновацию, но не такую реновацию. Вы возьмите, пожалуйста, примите ответственность, сдайте москвичам, отдайте честь и свободны. Нет. Объявили программу. Ура! Раздали 5-10 компаниям, те потерли руки, заработали, всё у них отлично.

Рассуждая о возможных итогах предстоящих выборов, Вадим Кумин уточняет — при любом раскладе это будет хороший плацдарм. Если удастся победить — отлично, если нет — что ж, проигрыш так проигрыш. Однако кандидат не теряет уверенности в том, что это случится как минимум во втором туре. А там, подчеркивает он, встанет вопрос — кого будут поддерживать те же Навальный, Митрохин и Гудков?

Если же в результате голосования за кандидата от созданной КПРФ и «Левым фронтом» коалиции будет подано меньше 15%, то тогда, по словам Вадима Кумина, он возьмет на себя всю полноту ответственности.

Однако при следующих выборах в Мосгордуму нынешний опыт станет хорошим трамплином для партии. Кроме того, через 5 лет состоятся новые выборы мэра Москвы. И Сергей Собянин не сможет принять в них участие ни по московскому, ни по федеральному законодательству (которое запрещает занимать высокие выборные должности более двух сроков подряд). Значит, через 5 лет точно появится плацдарм для объединения и для того, чтобы создать повестку дня. А если — задается Вадим Кумин вопросом, — сейчас настроиться и сейчас победить? Почему нет? Есть куча примеров.

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