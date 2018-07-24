Ещё
В Уфе мэрия потребовала разобраться с перекупщиками на ярмарках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

В Уфе мэрия потребовала разобраться с перекупщиками на ярмарках 

ГОРОБЗОР.РУ 32 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе администрация потребовала разобраться с ярмарками выходного дня, на которых торгуют перекупщики. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил вице-мэр Салават Хусаинов.
Организация ярмарок будет взята на особый контроль. По мнению Хусаинова, торговать приходят перекупщики, которые выставляют овощи и фрукты по завышенной цене.
— В итоге у нас получаются самые настоящие ярмарки перекупщиков выходного дня, но так быть не должно! — возмутился вице-мэр города.
Также Салават Хусаинов дал указания обустроить места для жителей, которые торгуют продукцией, выращенной на своих огородах.
— Не нужно гонять бабушку с лукошком, которая продает грибы или яблоки. Ваша задача — не гонять людей, а обустроить им удобные места для торговли, — пояснил Хусаинов.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах В Уфе без вести пропал 23-летний Илья Парминов ВРИО руководителя ГКУ «Центр организации перевозок» назначен Рафис Ахметдинов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов56
«Мы не доверяем России и никогда не будем»311
Путина попросили вмешаться еще в одну войну637
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»246
Пятилетняя девочка забила сверстника до комы8
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение