В Уфе мэрия потребовала разобраться с перекупщиками на ярмарках

Уфе администрация потребовала разобраться с ярмарками выходного дня, на которых торгуют перекупщики. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил вице-мэр Салават Хусаинов.

Организация ярмарок будет взята на особый контроль. По мнению Хусаинова, торговать приходят перекупщики, которые выставляют овощи и фрукты по завышенной цене.

— В итоге у нас получаются самые настоящие ярмарки перекупщиков выходного дня, но так быть не должно! — возмутился вице-мэр города.

Также Салават Хусаинов дал указания обустроить места для жителей, которые торгуют продукцией, выращенной на своих огородах.

— Не нужно гонять бабушку с лукошком, которая продает грибы или яблоки. Ваша задача — не гонять людей, а обустроить им удобные места для торговли, — пояснил Хусаинов.

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