Динамический дисплей ShapeShift позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности

В системах виртуальной реальности обратная тактильная связь все еще остается ахиллесовой пятой, что сильно снижает положительное восприятие игр. Для создания реалистичных ощущений в ВР инженеры Стэнфордского университета недавно разработали новый инструмент ShapeShift. ShapeShift представляет собой физический 3D-дисплей, который меняет свою форму, создавая рельефное изображение различных объектов. В его основе массив из 288 стержней квадратного сечения со стороной в 7 мм, которые перемещаются независимо друг от друга вверх или вниз на произвольное расстояние. Благодаря этому дисплей может отобразить выпуклые, объемные узоры, которые человек может отчетливо различить при прикосновении.

Авторы разработки снабдили ее колесиками, чтобы дисплей мог передвигаться в переделах некоторой зоны и синхронизироваться с происходящим в ВР, изображая разные предметы. Конструкция без особых трудов масштабируется, при этом автоматически растет разрешение экрана и он получает способность изображать объекты с мелкими деталями. Но, увы, все еще привязанные к некоторому основанию — можно выстроить комнату, в которой подобными дисплеями будут оснащены все стены, пол и потолок, но, например, воссоздать парящий объект не выйдет.

Концепция ShapeShift подразумевает создание и крупных динамических архитектурных форм, когда подвижным станет все игровое пространство. Например, система сможет выстроить ступени, по которым игрок реально сможет подняться на следующий этаж, а выбивать дверь плечом придется с реальным усилием. Или создать имитацию покачивания на волнах — если адаптировать механизм под габариты среднестатистического пользователя, у геймдева открываются широчайшие возможности для творчества.