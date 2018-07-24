Ещё
В Уфе без вести пропала 78-летняя Танзиля Хуснутдинова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

В Уфе без вести пропала 78-летняя Танзиля Хуснутдинова 

ГОРОБЗОР.РУ 35 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе ушла из дома и не вернулась 78-летняя Танзиля Хуснутдинова. Как сообщают волонтеры в соцсетях, пенсионерка нуждается в медпомощи.
Женщина пропала 23 июля. Приметы пропавшей: рост 155 см, седые волосы до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в бордовое платье, красный платок с цветами, светлую кофту, коричневые колготки и белые тапочки.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении женщины, просьба обратиться по телефонам: (800) 7005452, либо 02, 102.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах ВРИО руководителя ГКУ «Центр организации перевозок» назначен Рафис Ахметдинов В Уфе сократили 4,6 тысяч работников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов58
«Мы не доверяем России и никогда не будем»312
Путина попросили вмешаться еще в одну войну637
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»247
Пятилетняя девочка забила сверстника до комы9
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение