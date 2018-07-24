В Уфе без вести пропала 78-летняя Танзиля Хуснутдинова

Уфе ушла из дома и не вернулась 78-летняя Танзиля Хуснутдинова. Как сообщают волонтеры в соцсетях, пенсионерка нуждается в медпомощи.

Женщина пропала 23 июля. Приметы пропавшей: рост 155 см, седые волосы до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в бордовое платье, красный платок с цветами, светлую кофту, коричневые колготки и белые тапочки.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении женщины, просьба обратиться по телефонам: (800) 7005452, либо 02, 102.

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