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Ушла из дома три недели назад: в Уфе ищут молодую маму
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Ушла из дома три недели назад: в Уфе ищут молодую маму 

ufa1.ru 24 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Фотография девушки со страницы мужа
В Уфе пропала 19-летняя Наталья Ошпидова. Девушка ушла из дома 10 июля и местонахождение ее неизвестно. По словам мужа девушки, 15 числа она звонила бабушке, сказала что с ней все хорошо, беспокоиться не нужно, однако с тех пор связь с ней полностью оборвалась, телефон не отвечал, соцсети тоже без активности.
У Натальи остался маленький ребенок, сейчас он у бабушки.
Со слов мужа, девушка уходила из дома и раньше, но ненадолго и всегда возвращалась, однако в этот раз еще нет уже очень долго, равно как и связи с ней.
Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки, обратитесь в ближайшее отделение полиции по телефону 02 (102 с мобильного) или позвоните по телефону мужа 89649624488.
Что делать, если беда произошла — человек бесследно исчез? Первые 48 часов — золотое время: при грамотно построенных поисках велика вероятность, что все закончится благополучно. Но, как правило, драгоценное время проходит впустую из-за паники и оцепенения. Сотрудник уголовного розыска и руководитель спасательного отряда рассказали, что нужно делать, чтобы отыскать пропавшего человека живым.
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