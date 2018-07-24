Разоблачила фейк: Основательница FEMEN покончила с собой в Париже 

Об этом сообщается в Telegram-канале Paris Burns.
«Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: «вы все фейк»», — сказано в публикации.
Напомним, Оксана Шачко родилась в Хмельницком 31 января 1987 года. Она была одной из основательниц FEMEN в апреле 2008 года вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко.