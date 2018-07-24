Этим способом судебный пристав заставил должника погасить штрафы в Приморье 

Житель Пограничного района во избежание ограничения в праве управления транспортным средством погасил штрафы в полном объеме, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
В отношении жителя Пограничного района, общая сумма задолженности по штрафам ГИБДД которого составила 50 тысяч рублей, судебный пристав отдела судебных приставов по Пограничному району возбудил исполнительное производство.
Судебный пристав-исполнитель вызвал гражданина на прием с целью ознакомления с подготовленным в суд заявлением об ограничении его как должника в праве управления транспортным средством.
В этот же день должник погасил задолженность по штрафам в полном объеме.