В Омске начинают «РИТМовать»

В день открытия молодежного форума «РИТМ» участники приняли участие в яркой концертной программе и прослушали интересную лекция Бари Алибасова — младшего.

Вечером, 23 июля, в Омской области торжественно открылся молодежный форум «РИТМ». Он собрал молодых и инициативных людей. Церемонию посетил руководитель регионального Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц . Он поприветствовал участников и передал ребятам пожелания от главы области Александра Буркова

— Я желаю вам получить от форума все то, чего вы хотите: новые знания, положительные эмоции и знакомства. А также показать себя и представить свои проекты. Я желаю, чтобы эта неделя была продуктивной и запомнилась вам надолго! Выжмите из РИТМа максимум! — сообщил со сцены Дмитрий Крикорьянц.

РИТМ — это стартовая площадка как финансовая, так и педагогическая, на ней активная омская молодежь сможет получить много информации, познакомиться с новыми людьми и реализовать свои проекты.

Ребят на открытии ждала интересная концертная программа. С танцевальными номерами перед участниками выступили шоу-балет «Малина», музыкальную зарисовку представила группа барабанщиков Show Drum Band, а настоящий интерактив устроил омский иллюзионист Дмитрий Трофимов . Он не только показал фокусы, но и пообщался с участниками форума: пожелал им успехов и, чтобы в их жизни никогда не было «черных полос».

Напомним, что все участники «РИТМа» разделились на направления в зависимости от своей деятельности: информационное (ребята, которые пробуют себя в СМИ), экономическое (для молодых предпринимателей), творческое (ребята, которые занимаются вокалом и танцевальными направлениями), волонтерское и т.д.

Каждое направление на открытии приготовило небольшую визитку, чтобы рассказать о себе. Так, представители студенческого самоуправления показали небольшую миниатюру «Студент на зачете». Волонтеры зачитали стих о добровольчестве, написанный сегодня днем, предприниматели подготовили зарисовку о бизнесменах и «бабках». У общественно-политического направления была песня про то, что такое РИТМ и почему на него стоит приезжать, а ребята с информационной секции прямо на сцене показали новостной выпуск, в котором рассказали о последних событиях форума.

Ритмовцев ждал еще небольшой сюрприз — специально для ребят на форум пригласили омскую группу «Стерео», участники которой исполнили известные зарубежные и русские хиты.

В этот же день ребят с интересным и полезным семинаром посетил Бари Алибасов-младший. По мнению спикера, чтобы стать успешным бизнесменом недостаточно много учиться, обладать хорошими связями или иметь деньги. А важно думать и прокачивать свой мозг!

Он объяснил ритмовцам, как сформировать управленческие навыки и показал, как мыслят настоящие лидеры. Именно выработанными тогда механизмами «прокачки мозгов» Бари Алибасов поделился с форумчанами.

Он рассказал, почему интеллект человека может не работать в полную силу, а также определил три фактора, которые помогают стать успешным. Первое условие — наличие свободного времени.

— Человек должен сам придумать, о чем ему думать, чем ему заниматься, — подчеркнул Алибасов. — Если задача ставится извне, мозг работает всего на 10%. Это как купить карточку в фитнес-клуб, но не ходить туда. Мозг включается, когда вы сами начинаете создавать задачи для себя.

Второе условие — не ставить оценку своей деятельности. По-мнению бизнес-тренера, оценить можно только то, у чего есть мерило, поэтому шкала «хорошо или плохо» автоматически зашоривает мозги. Третье условие — полюбить свои ошибки. Из них нужно делать выводы, чтобы в следующий раз постараться избежать повторения неудачного сценария.

Метод «прокачки мозгов» Алибасова заключается в том, чтобы уделять время и внимание своим мыслям. Он отметил, что достаточно встать на полчаса раньше и начать думать о чем угодно. С каждый днем темы для размышлений будут находиться быстрее и легче. То же самое нужно делать и перед сном. Если вы нацелите свой мозг на результат, то к утру получите идеальное решение своей проблемы. Также спикер во время встречи с ребятами подчеркнул, что нужно не бояться рушить рамки, которые существуют у нас в сознании, ведь это позволяет человеку развиваться.

Отметим, что Бари Бариевич не только поделился с ребятами своими знаниями, но и организовал игру, во время которой форумчане должны были решить 6 задач. Они, по словам Алибасова, призваны были определить, насколько свободно ритмовцы мыслят.

Фото: Молодежный информационный портал Омской области