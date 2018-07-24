После пожара в ямальском поселке 54 человека остались без жилья

Возгорание произошло в воскресенье, 22 июля, в доме по улице Юбилейной. Во время ЧП никто не пострадал, но здание выгорело полностью.

Как сообщает администрация Тазовского района, по предварительным данным в доме зарегистрировано 54 человека. Сейчас ведется сбор и корректировка информации с учетом фактически проживавших и зарегистрированных людей.

Для жильцов дома организованы пункты временного размещения и горячее питание. При этом многие из тех, чьи квартиры сгорели, находятся в отпусках. Вчера, 23 июля, временно исполняющий полномочия главы района Василий Паршаков, провел встречи с погорельцами.

«В данный момент прорабатываются все варианты расселения собственников квартир и проживавших по договорам социального найма в маневренный фонд поселения. Принимаются меры по восстановлению утраченных документов погорельцев», — отмечают в администрации района.