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После пожара в ямальском поселке 54 человека остались без жилья
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После пожара в ямальском поселке 54 человека остались без жилья 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возгорание произошло в воскресенье, 22 июля, в доме по улице Юбилейной. Во время ЧП никто не пострадал, но здание выгорело полностью.
Как сообщает администрация Тазовского района, по предварительным данным в доме зарегистрировано 54 человека. Сейчас ведется сбор и корректировка информации с учетом фактически проживавших и зарегистрированных людей.
Для жильцов дома организованы пункты временного размещения и горячее питание. При этом многие из тех, чьи квартиры сгорели, находятся в отпусках. Вчера, 23 июля, временно исполняющий полномочия главы района Василий Паршаков, провел встречи с погорельцами.
«В данный момент прорабатываются все варианты расселения собственников квартир и проживавших по договорам социального найма в маневренный фонд поселения. Принимаются меры по восстановлению утраченных документов погорельцев», — отмечают в администрации района.
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс»
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