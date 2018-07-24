В России в 2020 году создадут новую систему спасения аварийных подлодок

Финансирование по данному проекту под шифром «Лучина» распределено по годам, основной объем средств будет израсходован в 2020 году — 103 миллиона рублей. Завершить опытно-конструкторскую работу нужно до 10 ноября 2020 года.

Указывается, что исполнителя выберут в сентябре по итогам закрытого конкурса. Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу, указывается в материалах.