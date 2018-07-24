Как заглушить выстрел из пистолета: главные мифы

Фильмы научили нас, что очень легко и просто обращаться с оружием, как это делает Рэмбо. Стрельба с двух рук, глушитель из бутылки и прочее — давайте разберемся, работает ли это все на самом деле.

Для начала самые распространенный миф — заглушить выстрел самодельным глушителем из бутылки.

Удивительно, но звук и в самом деле становится чуть тише. Все прочие самодельные девайсы, даже пошушка выше, тоже дали какой-то результат. Вывод? Ну, даже в кино иногда показывают что-то толковое.

И кстати, даже настоящий глушитель не убирает звук полностью.

Выше вы можете увидеть, как звучит выстрел с настоящим глушителем по сравнению с выстрелом без него.