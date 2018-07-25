Ульяновскую экозащитницу обвиняют в вымогательстве 1 млн руб. у самарского «Гиппократа»

Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении экологической активистки Ольги Житкиной, обвиняемой в попытке получить путем шантажа 1 млн руб. от руководителя самарской компании «Гиппократ», производящей на территории ПГТ Мулловка лекарственные препараты (в том числе — «Боярышник») и ее подрядной организации — ООО «ИАЦ БРОК», пишет "КоммерсантЪ"

По версии прокуратуры Мелекесского района, 36‑летняя Ольга Житкина (директор и владелица ООО «Компаньон», деятельность агентств по подбору персонала, Димитровград), «в связи с произошедшим 26 августа 2017 г. экологическим происшествием, повлекшим загрязнение двух прудов возле пос. Мулловка, активно собирала соответствующую информацию», «получила пять файлов с фотографическими изображениями и видеозапись, на которых запечатлен правомерный процесс сброса работниками ООО „ИАЦ БРОК“ (зарегистрировано в Самаре ) в котлованы известкового раствора, необходимого для приведения концентрации кислоты в барде до необходимых параметров». А затем, встретившись с гендиректором ООО «Гиппократ» и представителем «ИАЦ БРОК» (аффилирована «Гиппократу»)"потребовала за нераспространение материалов 1 млн руб. ". «1 декабря 2017 г. в ходе оперативного эксперимента она была задержана с поличным при получении половины указанной суммы», — отмечает облпрокуратура.

Речь идет о событиях, связанных с экологической катастрофой, случившейся 26 августа 2017 г., когда у открытых котлованов, куда «Гиппократ» и его смежники сливают барду (отход производства спирта), была прорвана дамба, вследствие чего барда растеклась по окрестности, уничтожив урожай на огородах, и вылилась в пруд Красотка, где погибла вся рыба, а затем — в пруд Фабричный. После проверки прокуратуры в сентябре 2017 года по факту разлива барды в отношении директора и владельца ООО «ИАЦ БРОК» (занималось обслуживанием котлованов) Владимира Панарина было возбуждено уголовное дело (ст. 246 УК РФ — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), однако по ходатайству самого же СУ СКР , суд, посчитав, что компания уже возместила нанесенный ущерб, в марте этого года прекратил дело, назначив штраф в 55 тыс. рублей.

Старший помощник областного прокурора Василий Зима считает, что «доказательств вины Ольги Житкиной достаточно, есть оперативные материалы, аудио— и видеофиксация, показания свидетелей».

Сама Ольга Житкина (находится под подпиской о невыезде) пояснила изданию, что виновной себя не признает. «Наоборот, это Косарев (представитель „ИАЦ БРОК“. — „Ъ“) навязывал мне деньги за мое молчание», — сказала она, заметив, что денег ей «и так хватает, поскольку есть своя компания», но «до суда о подробностях говорить не намерена».

Ранее, в своем видеообращении, Ольга Житкина поясняла, что «зафиксировала, как машины снова продолжают скачивать в котлованы барду» и потребовала от руководителя «Гиппократа» Антона Гусева прекратить слив отходов, на что тот предложил встретиться и обсудить ситуацию. «Я использовала ситуацию как крайнюю меру, чтобы потом пойти в полицию и прокуратуру вместе с отпечатками пальцев Гусева и показать, как пытаются купить мое молчание», — сказала экозащитница.

Адвокат обвиняемой Елена Саранская от комментариев отказалась, заметив, что поддерживает позицию подзащитной.

По словам жителей Мулловки, Ольга Житкина «уже не один год борется с проблемой отходов „Гиппократа“ и „уже давно предупреждала власти о том, что дамбу может прорвать“. Член Общественной палаты Мулловки Тамара Серкова считает эпизод со взяткой „провокацией и ловушкой“ и отмечает, что „все знают, что Житкиной за молчание и раньше пытались предлагать деньги и должности, но ничего не получалось“.