Лекцию о Пресненском районе в рамках спецпроекта прочитают в столице во вторник

В столичном сквере напротив историко-мемориального музея «Пресня» во вторник состоится вторая лекция проекта «Уличный лекторий. Местная история», на которой расскажут об истории Пресненского района, на сайте mos.ru можно будет посмотреть онлайн-трансляцию лекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«В сквере напротив историко-мемориального музея «Пресня» 24 июля в 19:00 состоится вторая лекция проекта «Уличный лекторий. Местная история». Ее прочитает краевед Денис Ромодин », — говорится в сообщении.

Также на сайте mos.ru можно будет посмотреть онлайн-трансляцию лекции.

Второй сезон проекта «Уличный лекторий. Местная история» продлится с июля по сентябрь. Москвоведы, экскурсоводы и историки расскажут о разных районах города.