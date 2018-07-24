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Лекцию о Пресненском районе в рамках спецпроекта прочитают в столице во вторник
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Лекцию о Пресненском районе в рамках спецпроекта прочитают в столице во вторник 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
В столичном сквере напротив историко-мемориального музея «Пресня» во вторник состоится вторая лекция проекта «Уличный лекторий. Местная история», на которой расскажут об истории Пресненского района, на сайте mos.ru можно будет посмотреть онлайн-трансляцию лекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В сквере напротив историко-мемориального музея «Пресня» 24 июля в 19:00 состоится вторая лекция проекта «Уличный лекторий. Местная история». Ее прочитает краевед Денис Ромодин», — говорится в сообщении.
Также на сайте mos.ru можно будет посмотреть онлайн-трансляцию лекции.
Второй сезон проекта «Уличный лекторий. Местная история» продлится с июля по сентябрь. Москвоведы, экскурсоводы и историки расскажут о разных районах города.
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