Maer Group купил оператора наружной рекламы AdLine за 450 млн рублей

Оператор наружной рекламы Maer Group за 450 млн руб купил компанию AdLine, владеющую сетью из 35 цифровых экранов в Подмосковье . Оператор планирует инвестировать ещё столько же в развитие сети рекламных щитов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора Maer Group Константина Майора.

Теперь AdLine войдет в состав Maer Group, управление и продажи будут объединены. Еще «около 500 млн руб.» покупатель собирается в течение года инвестировать в расширение сети цифровых суперсайтов (щиты формата 15×5 м) с 35 до 100 в Московском регионе.

Maer Group специализируется на крупноформатной наружной рекламе, у нее, по собственным данным, восемь медиафасадов в Москве (большие видеоэкраны, установленные обычно на поверхности офисных или торговых центров) и 11 в других городах. Теперь оператор дополнит это отдельно стоящими цифровыми конструкциями за счет AdLine, у которого 35 суперсайтов в Подмосковье. Большинство из них установлены в последние два года в рамках десятилетних контрактов с Московской областью.

Участники рынка отмечают, что цифровые носители — перспективный и самый растущий сегмент наружной рекламы. За первое полугодие 2018 года их площадь выросла на 73% по сравнению с прошлым годом. На январь 2018 года больше всего суперсайтов в Москве было у компании «Лайса», которая до 2021 года размещает рекламу на инфраструктуре РЖД . Лидеры рынка Russ Outdoor и Gallery располагали 20 и 13 суперсайтами соответственно. Однако крупные компании не специализируются на медиафасадах, а развивают более стандартные щиты 3×6 и 5×15 м; несетевые крупноформатные конструкции используются чаще для имиджевой рекламы.

Ольга Суханова, генеральный директор Lince OS Group

У AdLine неплохой пул рекламных мест — это хорошая база за МКАД, и если хорошая команда будет его продавать, это сдвинет с места продажи, так как они падали.