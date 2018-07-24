Анонс мероприятий от 24 июля на сайте журнала RUБЕЖ 

Семинар «Технологический и ценовой аудит. Цели, задачи, нормативное регулирование»
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Дата начала: 27.07.2018
Обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов
Место проведения: СПб, пр. Большевиков 22, ст.м. «Улица Дыбенко», СПбГУТ им.проф. М. А. Бонч-Бруевича, ауд.603 Дата начала: 31.07.2018
Вебинар «Обновление мастер-ключей сети ViPNet»
Дата начала: 02.08.2018