Анонс мероприятий от 24 июля на сайте журнала RUБЕЖ

Семинар «Технологический и ценовой аудит. Цели, задачи, нормативное регулирование»

Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Дата начала: 27.07.2018

Обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов

Место проведения: СПб, пр. Большевиков 22, ст.м. «Улица Дыбенко», СПбГУТ им.проф. М. А. Бонч-Бруевича, ауд.603 Дата начала: 31.07.2018

Вебинар «Обновление мастер-ключей сети ViPNet»

Дата начала: 02.08.2018