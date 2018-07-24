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Анонс мероприятий от 23 июля на сайте журнала RUБЕЖ
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Украина собралась мириться с Россией

Анонс мероприятий от 23 июля на сайте журнала RUБЕЖ 

RUБЕЖ 42 минуты назад
Фото: RUБЕЖ
Вебинар «Особенности применения приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных линейки „Гранит“ и эконом-класса „Гранит-Эк“
Дата начала: 24.07.2018
Семинар „Технологический и ценовой аудит. Цели, задачи, нормативное регулирование“
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 3, этаж 1, аудитория 110 Учебного центра ФАУ „Главгосэкспертиза России“
Дата начала: 27.07.2018
Обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов
Место проведения: СПб, пр. Большевиков 22, ст.м. „Улица Дыбенко“, СПбГУТ им.проф. М. А. Бонч-Бруевича, ауд.603  Дата начала: 31.07.2018
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