Отдых по очереди и три года без походов в кино: как живут семьи без бабушек

ТАТЬЯНА

31 ГОД, ДВОЕ ДЕТЕЙ (2 ГОДА И 8 ЛЕТ)

Бабушки — такая история: есть бабушка — вроде как лезет с советами, нет бабушки — совсем тоска. Наши бабушки живут в других городах, поэтому мы общаемся с ними исключительно по телефону. С одной стороны, это прекрасно — я чувствую, что только я принимаю решения, никто не учит меня жить и не давит на чувство вины, когда мой ребенок ходит босиком, залез в кошачью миску или ест на ужин чипсы. А с другой — ну, как сказать, я вот уже три года не была в кино. Вдвоем мы с мужем выходим куда-то в лучшем случае раз в месяц. Хотя нет, какое там, раз в два-три месяца. Вызываем бебиситтера. Выход получается недешевым, но куда деваться. Недавно мы были на денрожденной вечеринке, вокруг веселились наши бездетные знакомые, мы же стояли, облокотясь на стол с едой и обсуждали какую-то фигню типа «надо купить новый пылесос».

Вдвоем мы с мужем выходим куда-то в лучшем случае раз в месяц. Хотя нет, какое там, раз в два-три месяца.

К нам подошел приятель мужа, нарядный и веселый — ребят, еще вискаря? — сказал он. Мы с мужем переглянулись и ответили: не, чувак, нам через полчаса отпускать бебиситтера, а завтра младшая поднимет нас в 6 утра. Так что, мы — пас. Я уже не мечтаю о каких-то там недельных поездках в Европу, музеях и ресторанах — честно говоря, я была бы счастлива просто поехать на два дня вдвоем на дачу, и просто валяться, есть вредную еду и смотреть сериалы.

А выходные, о, это отдельная история. В выходные муж хочет просто потупить, поесть и выспаться. Я же, всю неделю проведя с детьми (я работаю из дома), хочу, наоборот, общаться, поехать в гости, на прогулку. И все это опять же с детьми — девать-то их некуда. Поэтому, на выходных я начинаю судорожно думать — а где будут друзья наших детей, чтобы нам не пришлось весь день сидеть дома. Я обожаю своих детей, мне с ними нравится играть и проводить время, но, учитывая, что я этим занимаюсь и так целую неделю, в выходные мне хотелось бы побыть вдвоем с мужем. Но это нереальная история. Бебиситтер на целые выходные стоит миллион, да и младшая слишком мала, чтобы оставить ее даже с очень хорошим и любимым нашим бебиситтером. Когда мне было 20, я завидовала тем, кто может есть и не толстеть, теперь же мою зависть могут вызвать исключительно люди, у которых есть бабушка, забирающая детей пару раз в месяц на выходные. Видимо, единственный выход — подождать еще лет пять, пока младшая станет достаточно взрослой и мы сможем оставлять ее со старшим братом.

ОЛЬГА

37 ЛЕТ, ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ (13, 10, 8 ЛЕТ И 2 ГОДА)

Одна наша бабушка живет в Молдавии , а вторая умерла семь лет назад. Пока она была жива, она иногда могла помочь, но редко — очень болела. Мне больше помогала младшая сестра моего мужа. А так у меня всегда была няня. Когда нашей старшей дочке было три месяца, я нашла удаленную подработку и взяла няню. Она гуляла с ребенком, ну и помогала. Вечером и по выходным я пользовалась услугами знакомых детей-подростков. У нас большая семья и там было много подросших детей. Я до сих пор некоторых из них зову помочь. Бебиситтер ведь чем моложе, тем лучше — детям веселее. Летом проще — сейчас моя мама приезжает к нам на все лето и живет в деревне с детьми. А до этого, когда она не могла приезжать, в деревне жила няня. Но няня на выходные уезжала. Сейчас, если мы хотим пойти в кино или в гости без детей, мы вполне можем оставить детей одних. Ну а если далеко ехать, то или берем детей с собой, или опять же няню зовем.

НАТАЛЬЯ

30 ЛЕТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ (8 ЛЕТ И 3 ГОДА)

У нас не то что совсем нет бабушек, но они работают. Мы с детьми все время вместе. Когда в семье появляется второй ребенок, но при этом нет бабушек, на которых его можно скинуть, то сама собой отпадает проблема с ревностью у старшего ребенка. У нас такой проблемы не было вообще. С рождением малыша у старшего ребенка жизнь не особо поменялась, просто с ним везде стала ездить младшая сестра. Старший ходил на карате — я ее тоже туда таскала. Сейчас они ходят вместе на капоэйру. Так что, в отсутствии бабушек есть даже плюс. Ну а минус — это отсутствие времени у мамы.

Если нужно куда-то уехать — мы едем с детьми, в отпуск тоже с детьми, без альтернатив.

Но у нас по-другому и не было никогда, поэтому я не особо страдаю. Сейчас уже уйти куда-то стало гораздо проще — у меня появились полдня, когда старший в школе, а младшая в саду. А до этого я просто ездила везде с дочкой. Но на самом деле, раз в месяц если мы хотим сходить в кино без детей, бабушка может приехать посидеть. Но не чаще. А так, спасаемся большим проектором — смотрим кино дома. Если нужно куда-то уехать — мы едем с детьми, в отпуск тоже с детьми, без альтернатив. Буквально по пальцам могу пересчитать, когда я без детей куда-то шла за эти годы. Один раз мы с мужем попали на такую классную свадьбу к друзьям, что не хотелось уезжать. А пришлось уехать раньше всех и было жалко. Если зовут без детей, то мы, скорее всего, не пойдем. А если приглашают с детьми, но компания бездетная — я сама отказываюсь, понимаю, что это будет не наш формат. Но такое бывает редко, потому что у всех наших друзей тоже есть дети.

НАСТЯ

32 ГОДА, ДВОЕ ДЕТЕЙ (4 ГОДА И 2 ГОДА)

Одна бабушка у нас живет в Иркутске , а вторая в Красноярске . Они приезжают раз или два в год. Но по скайпу общаемся мы часто, каждую неделю. В принципе, муж мне помогает, но на себя времени все равно остается очень мало. Няни у нас пока нет — дети маленькие и мы пока не рискуем. Если мы идем в ресторан, то выбираем такой, где детям рады. Идем все вместе обычно. В кино вечером — только когда бабушки и дедушки гостят. А так, никуда особо не походишь. В гости тоже ходим вместе с детьми. И выходные у нас только с детьми. В принципе, у меня есть сестра, но она не особо готова сидеть с нашими. Сейчас вот настраиваю мужа заниматься спортом. Говорю: «Давай распределим, кто в какие дни будет куда ходить». Дети уже не такие маленькие. Время появилось, осталось только спланировать.

34 ГОДА, СЫНУ 5 ЛЕТ Одна бабушка у нас умерла, а вторая живет в другом районе. Она на пенсии и ей тяжело ездить. С папой ребенка мы живем отдельно. До трех лет бабушка с дедушкой практически не участвовали в нашей жизни, ребенок был полностью со мной. Я сидела с ним в декрете, пыталась взять фриланс, но с ребенком работать оказалось практически нереально. Времени на себя почти не было. Вот я его укладывала, и потом сама ложилась поздно, чтобы хоть немного побыть одной. Теперь он ходит в садик, поэтому в будние дни я работаю из дома, а по выходным веду детские занятия в библиотеке. Если меня зовут куда-то без ребенка, я просто не иду. Иногда я могу отдать его папе. В эту пятницу у нас в саду будет мероприятие для взрослых — детский сад без детей, и папа его возьмет на несколько часов. В кино я не хожу. Кино смотрю вечером, когда уложу ребенка, на планшете. Летом я уезжаю на море с палаткой вдвоем с сыном на 2-3 месяца. Вообще, без помощников, конечно, тяжеловато. Первые три года еще ничего, а потом уже нужен какой-то второй взрослый, который оттягивает на себя детское внимание. По вечерам мы обычно сидим дома. Мальчик уже может остаться один дома ненадолго. Я купила ему телефон, там есть «горячая» кнопка, он может легко позвонить мне, папе или бабушке. Поначалу когда я шла в магазин, он мне названивал, рассказывал, чем он там занят. Так что, в принципе, мы живем нормально, хотя по вечерам мне хотелось бы личной жизни, конечно.

33 ГОДА, ДЕТЯМ 12 ЛЕТ И 3 ГОДА

Одна бабушка у нас есть — моя мама, но она не хочет видеть внуков, каждый раз просит не привозить детей. Няни у нас нет. Вечером сидим дома — у старшего уроки, с младшим что-то делаем, играем. Иногда идем все вместе гулять с собакой. Выходные обычно заранее планируем — у нас папа не любит никуда ходить, но он может нас отвезти и привезти. Старший сын уже сам ходит гулять и проводит время с друзьями. С младшим обычно иду гулять я, а папа в это время убирается, готовит или идет в магазин.

Одна бабушка у нас есть — моя мама, но она не хочет видеть внуков.

Если надо куда-то поехать, то можем позвать дедушку, либо у нас есть рядом платный сад — там есть услуга выходного дня. Либо берем детей с собой, либо кто-то идет, а кто-то остается. Обычно папа остается дома, так как он не любит шумные мероприятия.

Старший тоже может посидеть с младшим, но не больше часа. Обычно я их оставляю, чтобы в магазин сходить. Но старший сын уже вполне может сам купить продукты в магазине, по списку. Летом все немного сложнее — секций и кружков нет и надо увлечь чем-то старшего.

НАТАША

28 ЛЕТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ (8 ЛЕТ И 4 ГОДА)

У меня никогда не было бабушек. Моя мама умерла, когда старшей дочке было полгода. А вторая бабушка живет на Сахалине. Она сначала приезжала, правда, довольно редко, на неделю — и тогда да, мы могли куда-то выйти. Сейчас у меня няня, без нее я бы не справилась. Няня забирает старшую дочь из школы, ведет ее на танцы. А два раза в неделю она с ними сидит до вечера — то есть, забирает младшего из сада и привозит их домой. Так что, два раза в неделю она до восьми. Мы с папой детей не живем вместе, поэтому он тоже забирает детей два раза в неделю из сада и школы. До того, как мы развелись, было сложнее. Сейчас папа берет детей к себе на один выходной в неделю, обычно с пятницы на субботу. Ну или если ему в пятницу хочется пойти в клуб или куда-то еще, тогда они едут к нему в субботу. А у меня получается свободный вечер. Иногда я могу вызвать бебиситтера, если что-то надо срочно. Ну или по ситуации — беру детей с собой, либо отменяю дела. Пару раз закидывала детей подружкам, но это редко. Вообще, с появлением постоянной няни и четкого графика уже нет проблем сходить куда-нибудь. Но, конечно, сорваться с места, как это было раньше, до детей, я уже не могу.

ПОЛИНА

37 ЛЕТ, ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ (17, 11, 5 ЛЕТ И 3 МЕСЯЦА)