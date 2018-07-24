Эксперт назвал лучшим сценарием удержание связей РФ и США на том же уровне в ближайший год

"Идеальный сценарий на ближайший год — чтобы отношения оставались такими, как есть, — отметил эксперт в беседе с журналистами. — Если будет очередная волна, подобная тем, что были год или пару месяцев назад, там вообще не остается никакой объективной базы, за исключением какой-то странной тяги [Дональда] Трампа к разговорам с [Владимиром] Путиным".

При этом Лукьянов напомнил, что определяющими для американской политики станут два предстоящих события: доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы и промежуточные выборы в Конгресс. «От того, что в итоге выкатит Мюллер со своей комиссией, многое зависит, — полагает он. — Если они все-таки попытаются уличить Трампа в сговоре, то это одна ситуация, тогда встает вопрос об импичменте. Если в итоге окажется, что все мимо и рядом, значит, сработали вхолостую».

Что касается предстоящих выборов, по мнению эксперта, то «если демократы даже в этой обстановке не смогут воспользоваться ситуацией, то это будет означать, что Демократическая партия просто упала ниже плинтуса».

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После состоявшегося в Хельсинки саммита американская пресса «поставила себя в положение того самого мальчика, который орет „волки, волки“, а его уже просто не воспринимают», считает Лукьянов. «Эти цифры [последних опросов о поддержке Трампа электоратом] поразительны, когда после чудовищного шторма по Хельсинки в общем ничего не изменилось. Это означает, что они просто по площадям шарашат, но, что самое печальное для них, не попадают в цель», — констатировал он.