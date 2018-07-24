Более 1 тысячи пар сыграют свадьбы в Москве в день трех восьмерок — 18 августа

Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы. Более 1 тысячи московских пар сыграют свадьбы в день трех восьмерок — 18.08.2018. Число желающих связать себя узами брака в красивую дату превысило прошлогодние показатели. Если в день трех семерок (7.7.2017) брак заключили 1 тыс.40 пар, то в этом году ЗАГСы Москвы приняли 1 тыс. 179 заявлений. 18 августа выпало на субботу — самый популярный день для свадеб. Как отметила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева , магическое сочетание цифр без личного старания и участия со стороны каждого члена семьи надежд не оправдает. Например, около трети браков, заключенных 7 июля 2007 г., уже распалось. Такая же доля разводов приходится на пары, которые поженились 8 августа 2008 г. и 9 сентября 2009 г. Фото взято: https://ninetrends.ru/wp-content/uploads/2016/08/Svadba-v-avguste-preimushhestva-1.jpg