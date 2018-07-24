Ночными маршрутами транспорта в Москве во время ЧМ воспользовались почти 150 тыс. человек

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года 12 ночными маршрутами общественного транспорта в Москве воспользовались почти 150 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

«За время ЧМ-2018 двенадцать ночных маршрутов перевезли почти 150 тысяч человек. Когда запускали эти маршруты — в них особо не верили, но с каждым летом пассажиров все больше», — написал мэр на странице «ВКонтакте».

При этом градоначальник добавил, что власти столицы подумают, как развивать эти маршруты дальше.