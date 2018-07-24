Два села в Омской области несколько месяцев сидели без газа

Прокуратура Знаменского района Омской области провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства в сфере обеспечения омичей бытовым газом. Установлено, что с середины весны 2018 года жители отдаленных сел Новоягодинское и Качуковское не могли пользоваться газом, сообщает региональная прокуратура

Эти сёла находятся на противоположном берегу Иртыша от районного центра. С момента закрытия ледовых переправ местные жители не могли купить газ, потому что доставки в эти сёла не было.

Прокурор района внёс представление главе Знаменского муниципального района и потребовал снабдить газом жителей сёл. Нарушения были устранены, и в населённые пункты привезли баллоны с газом. Сейчас администрация договорилась с газовой компанией и дорожной организацией, которая осуществляет перевозку на паромах, о поставках газа в сёла.