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Два села в Омской области несколько месяцев сидели без газа
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Два села в Омской области несколько месяцев сидели без газа 

АиФ-Омск 49 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Прокуратура Знаменского района Омской области провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства в сфере обеспечения омичей бытовым газом. Установлено, что с середины весны 2018 года жители отдаленных сел Новоягодинское и Качуковское не могли пользоваться газом, сообщает региональная прокуратура.
Эти сёла находятся на противоположном берегу Иртыша от районного центра. С момента закрытия ледовых переправ местные жители не могли купить газ, потому что доставки в эти сёла не было.
Прокурор района внёс представление главе Знаменского муниципального района и потребовал снабдить газом жителей сёл. Нарушения были устранены, и в населённые пункты привезли баллоны с газом. Сейчас администрация договорилась с газовой компанией и дорожной организацией, которая осуществляет перевозку на паромах, о поставках газа в сёла.
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