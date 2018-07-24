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37-летний нижегородец осужден за неуплату алиментов
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37-летний нижегородец осужден за неуплату алиментов 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
37-летний мужчина осужден в Нижнем Новгороде за неуплату алиментов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
С ноября 2008 года молодой человек по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание своей 13-летней дочери, однако не делал этого.
В июле 2017 года за неуплату алиментов судом он был привлечён к аресту на десять суток.
После отбытия наказания, с 26 июля 2017 года по 6 июня 2018 года, мужчина, будучи физически здоровым и трудоспособным, нигде не работал и, на учете в Центре занятости населения не состоял. При этом, являясь получателем пенсии в ОПФР по Нижегородской области с целью уклонения от уплаты алиментов, судебному приставу-исполнителю о получаемом доходе не сообщал и деньги на содержание несовершеннолетней дочери не выплачивал.
Полностью признавший свою вину мужчина приговорен к исправительным работам на срок 4 месяца с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства ежемесячно.
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