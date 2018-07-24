В Ульяновской области избирателей стало меньше на 6650 человек

По состоянию на 1 июля в Ульяновской области зарегистрировано 1 007 316 избирателей. Данный показатель на 6650 человек (0,66%) меньше, чем было в начале этого года. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Ульяновской области.

За минувший год регион лишился 10 тыс. избирателей. За 13 лет (с 2005 года) их стало меньше на 81 тыс. 249 человек (7,4%).

Как пояснили «ФедералПресс» в региональной избирательной комиссии, сокращение числа избирателей связано с естественными причинами — изменениями в миграционном и демографическом процессах.

Напомним, 9 сентября текущего года в Ульяновской области пройдут выборы в региональное законодательное собрание VI созыва. Всего будут избраны 36 депутатов: 18 из них — по одномандатным округам, еще 18 — по партийным спискам.