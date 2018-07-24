Соцсети облетело видео, как в Пензе инструктор автошколы избивает ученика бутылкой по голове

Пензе один из очевидцев снял на камеру видеоролик, главными героями которого стали инструктор автошколы и его ученик. В объектив камеры попал момент, как преподаватель бьет бутылкой по голове начинающего водителя. Такой метод обучения уже с утра облетел все социальные сети, посвященные Пензе.

На записи, выложенной в группе«Пенза live» социальной сети «ВКонтакте», можно увидеть, как, предположительно, инструктор по вождению одной из автошкол города буквально избивает сидящего за рулем водителя. Скорее всего, у преподавателя находилась в руках пустая пластиковая бутылка, которой он несколько раз ударил ученика по голове. Тот, в свою очередь, прикрывал голову руками. Однако инструктора это только раззадорило, и он стал с большей силой наносить удары.

Пользователи этой пензенской соцгруппы отметили, что узнали автомобиль и написали, что учились ездить на этом авто, когда сдавали на права. Одна из подписчиц написала, что «инструктор нормальный, шутит хорошо и объясняет тоже». Другие отметили, что, скорее всего, не учитель плохой, а ученик бестолковый. При этом большинству такое поведение показалось не тактичным. Пензенцы в шутку посоветовали дать сдачи такому «учителю».