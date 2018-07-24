В Кирове мужчина избил водителя «скорой помощи», перекрывшего проезд во дворе

Вчера около 18 часов во дворе дома №4 по улице Профсоюзная произошла драка.

Водителю «Рено Дастер» помешала припаркованная «скорая помощь», которая перегородила выезд со двора, сообщает newsler.ru со ссылкой на очевидцев.

Рассердившись, водитель «Рено» вытащил водителя «скорой» из машины и якобы начал избивать.

«Водитель «Рено» попросил водителя «скорой» освободить проезд, — рассказывают очевидцы. — Водитель «скорой» отказался. Тогда водитель «Рено» стал пинать по машине «скорой». Водитель вышел из «скорой». Водитель «Рено» несколько раз ударил водителя «скорой», от чего он упал, стукнулся головой и потерял сознание. Окружающие пытались разнять, вызвали полицию».

Подробности случившегося сейчас уточняются.

Фото — newsler.ru