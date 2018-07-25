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Не мусорить на Байкале призвал актер, сыгравший Вована в «Реальных пацанах»
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Не мусорить на Байкале призвал актер, сыгравший Вована в «Реальных пацанах» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Известный комедийный актер Владимир Селиванов, сыгравший в сериале «Реальные пацаны» Вована, призвал не мусорить на Байкале. Видео с его обращением разместили на своем YouTube-канале команда КВН из Улан-Удэ «Хара Морин».
«Я призываю вас, если вы едите на озеро Байкал, забирайте оттуда с собой мусор, потому что рядом с озером нет ни одной законной свалки. Поэтому, как только вы там отдохнули, пожалуйста, все с собой — в город. Вы спасете нашу русскую природу», — говорит в видеообращении актер.
С аналогичным призывом выступил актер, уроженец Улан-Удэ Александр Фролов: «Выходные приближаются, а это значит, что многие из вас поедут отдыхать на Байкал. Пожалуйста, позаботьтесь о мусорных пакетах заранее. После вашего отдыха соберите весь мусор вокруг вас, положите в пакеты и увезите обратно в город. Ни в коем случае не оставляйте мусор вдоль дорог и на каких-то несанкционированных свалках. Отвезите лучше в Улан-Удэ, потому что там есть законные полигоны для уничтожения мусора».
Команда КВН из Улан-Удэ «Хара Морин» запустили в социальных сетях экологический флешмоб — они предлагают отдыхающим на Байкале собирать за собой мусор, фотографировать его или снимать на видео и размещать в социальных сетях с хэштегами #МусорИзГоловы и #заберимусорсобой.
Как отмечают волонтеры проекта «Эко-патруль», организованного общественной организацией «Подари планете жизнь», недавно они обследовали побережье Малого Моря — около 25 км. «Береговая линия загрязнена в местах сосредоточения рыбаков. Туристические территории относительно чистые, однако каждая пятая стоянка требует дополнительной уборки», — отмечают волонтеры.
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