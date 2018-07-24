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Неработающий фонтан в Копейске приравняли к ядерному реактору
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Неработающий фонтан в Копейске приравняли к ядерному реактору 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Администрация Копейска (Челябинская область) приравняла фонтан в центре города к ядерной электростанции или, как минимум, фонтанам у Петергофского дворца.
Именно такой вывод следовал из условий аукциона на его реконструкцию, который объявили местные власти. Он прошёл в начале мая как «конкурс с ограниченным участием». Такая форма применяется к объектам атомной отрасли, сложным инженерным строениям и памятникам культуры. Однако ни первым, ни вторым, ни третьим фонтан в Копейске не является.
Тогда в середине июня УФАС Челябинской области отменило результаты конкурса. По регламенту, никаких работ на объекте до итогов следующих торгов вестись не должно. Тем не менее, через две недели постройку всё равно стали сносить. За это время подрядчики разобрали фонтан до основания, и что будет чуть ли не с единственной достопримечательностью шахтерского городка — никто не знает. Однако ко Дню города, который в Копейске отмечают 26 августа, построить новое сооружение вряд ли успеют.
Как сообщает корреспондент «АиФ — Челябинск», ситуация вокруг фонтана настолько утомила местных жителей, что они спокойно отнеслись даже к варианту с полным демонтажем объекта — лишь бы городские власти привели сквер, где он располагается, в порядок.
«Не пойму — у нас что, других проблем, кроме фонтана, в городе нет?» — «Да засадите уже там всё цветами!» — «Закатать плиткой и не вспоминать нафиг!» — «За два года уже устал слушать новости про этот фонтан. В Челябинске — метро, в Копейске — фонтан», — пишут участники сообщества «Подслушано Копейск» «ВКонтакте».
Большинство жителей считает, что история с фонтаном — это показатель эффективности местных властей, работу которых они охарактеризовали как «не фонтан».
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