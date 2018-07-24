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Запуск самого экстремального аттракциона в Хабаровске перенесен
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Запуск самого экстремального аттракциона в Хабаровске перенесен 

Хабаровский край сегодня 53 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Опробовать в назначенное время экстремальный аттракцион европейского уровня, который смонтировали на набережной в Хабаровске, не удалось. Как сообщил ИА «Хабаровский край сегодня» предприниматель, купивший «Flash», перенос запуска связан с задержкой специалиста-настройщика.
— Мы до сих пор ждем настройщика, который был отправлен заводом-изготовителем. В Хабаровском крае таких специалистов нет. Важно все сделать качественно и на должном уровне, поэтому и ждем не сегодня-завтра мастера из Голландии. Прилететь в назначенное время он не смог из-за возникших трудностей с оформлением визы, — объяснил сложившуюся ситуацию владелец аттракциона Семен Копылов.
Как говорил предприниматель ранее, на «Flash» в Европе самые большие очереди, ведь это один из любимых экстремальных аттракционов людей. Теперь маятник, вращающийся на 360 градусов, появился в Хабаровске. Как только его настроят, любители пощекотать нервы смогут его опробовать. Кстати, цена на аттракцион будет плавающей.
— Стоимость входного билета будет зависеть от дней недели и от праздников: в пределах от 500 до 800 рублей, — дополнил Семен Копылов.
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