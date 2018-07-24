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Открыты бесплатные консультации для сирот по компенсациям за найм жилья
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Открыты бесплатные консультации для сирот по компенсациям за найм жилья 

АиФ-Владивосток 15 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Приморье запущены бесплатные консультации для детей-сирот по вопросу компенсаций за найм жилья.
В департаменте труда и социального развития рассказали, что за первую неделю было проведено
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