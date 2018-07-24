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Александр Овечкин и Анастасия Шубская планируют взять няню для ребенка
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская планируют взять няню для ребенка 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
Пара объяснила, почему долго скрывала новость о грядущем пополнении.
Уже совсем скоро в семье известного хоккеиста Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской, которую многие знают как дочку режиссера Веры Глаголевой, появится малыш. Беременность Анастасии пара официально подтвердила в июне, хотя слухи об этом ходили гораздо раньше. И вот, на днях, пара дала большое интервью, в котором были раскрыты некоторые подробности ожидания малыша. Кроме того, знаменитости признались — они уже подумывают о няне для ребенка.
Так, в разговоре с журналистами Анастасия отметила, что уже заключила контракт на роды с клиникой в США, оформила комнату для будущего малыша, а также попросила старшую сестру приехать в первые дни после появления ребенка на свет. Мария поможет младшей сестренке с первыми и самыми трудными днями с ребенком дома.
А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате — и мне, и Саше важно выспаться. Поэтому помощница нам точно пригодится,
— заявила Анастасия Шубская HELLO!
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
17 Июл 2018 в 11:09 PDT  Также Анастасия объяснила, почему они с мужем долго держали беременность в секрете. Оказалось, они не хотели, чтобы пресса отвлекала хоккеиста вопросами о ребенка во время важных игр.
Когда мы узнали, что станем родителями, эмоции зашкаливали. Я до сих пор на седьмом небе. Поначалу мы сказали только близким родственникам, а друзьям позже, месяце на четвертом. Дело не в суевериях. О моем положении начали писать в разгар плей-офф. Мне не хотелось, чтобы Сашу отвлекали от хоккея и сбивали его настрой. Мы не скрывали — ждали подходящего момента. И он наступил,
— пояснила дочь Веры Глаголевой.
Сам Александр признался, что беременность жены помогала ему играть лучше: «Когда чувствуешь поддержку родного человека, море по колено. А в этом сезоне за меня болели сразу двое — Настя и наш малыш. Я просто не имел права проигрывать». Напомним, что в текущем сезоне Александр выиграл в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Кубок Стэнли и стал самым ценным игроком плей-офф. И все это — несмотря на необходимость уделять много внимания беременной жене. «Я все чаще думаю о том, что моему мужу нужно поставить памятник. Ему приходится терпеть все мои „беременные“ перепады настроения. У меня итак характер непростой — я Петух по восточному календарю, Скорпион по знаку зодиака. Не представляю, как Саша все это выдерживает. Он очень заботливый, опекает меня, следит, чтобы я теплее одевалась, не ела ничего вредного. Я стараюсь особенно не капризничать, но за ананасами и арбузами в супермаркет мужу приходилось ходить — потому что мне вдруг захотелось», — призналась Анастасия.
Напомним, Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой.
Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)
11 Апр 2018 в 6:42 PDT  Фото: Instagram @nastyashubskaya
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