Сызранские следователи начали проверку по факту смерти в местной больнице 1,5-месячной девочки

Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля в медучреждении от врожденного порока сердца скончался младенец, которого врачи признавали абсолютно здоровым.

По словам главного врача ГБ № 2 Равиля Гусейнова, по данному факту в минздраве будет назначено разбирательство, на котором будет проверена вся история ведения беременности, родов и последующих полутора месяцев жизни ребенка. Комиссия должна выяснить, кто из врачей допустил непрофессионализм.