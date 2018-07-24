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Сызранские следователи начали проверку по факту смерти в местной больнице 1,5-месячной девочки
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Сызранские следователи начали проверку по факту смерти в местной больнице 1,5-месячной девочки 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Выясняются все обстоятельства происшествия, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 июля в медучреждении от врожденного порока сердца скончался младенец, которого врачи признавали абсолютно здоровым.
По словам главного врача ГБ № 2 Равиля Гусейнова, по данному факту в минздраве будет назначено разбирательство, на котором будет проверена вся история ведения беременности, родов и последующих полутора месяцев жизни ребенка. Комиссия должна выяснить, кто из врачей допустил непрофессионализм.
Также родители девочки обратились в прокуратуру Сызрани с заявлением, в котором просят разобраться и наказать виновных, поставивших больному ребенку диагноз «здорова».
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