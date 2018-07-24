Южный циклон продолжает «рулить» погодой на Орловщине

По информации синоптиков Центрального УГМС, влияние на погодные условия в Орловской области продолжает оказывать южный циклон.

Сегодня, 24 июля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами прошли небольшие и умеренные дожди. Днем погода существенно не изменится. Также ожидаются кратковременные небольшие и умеренные дожди, местами пройдёт грозы.

Ветер юго-восточной четверти ночью 4-9 м/с, днем усилится до 6-11 м/с, при грозах порывы будут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составила +15°С.. +20°С. Днем столбики термометров покажут +23°С.. +28°С.