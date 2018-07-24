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Лимитированный тираж карты «Тройка» выйдет с тигром
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Лимитированный тираж карты «Тройка» выйдет с тигром 

News.ru 56 минут назад
Карты «Тройка» московского метрополитена теперь появятся с изображением амурского тигра. Старт их продаж запланирован на 29 июля. Дата выбрана не случайно, именно в этот день отмечается Международный день тигра.
Карта выйдет ограниченным тиражом — всего 3 тыс. экземпляров.
На ее лицевой стороне изображён тигр в засаде, такая информация дана на сайте мэра Москвы.
Изнаночная сторона «покрашена» в «тигровый принт».
Ранее росприроднадзор выдвинул несколько версий гибели особи амурского тигра в Приморском крае.
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