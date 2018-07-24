Лимитированный тираж карты «Тройка» выйдет с тигром

Карты «Тройка» московского метрополитена теперь появятся с изображением амурского тигра. Старт их продаж запланирован на 29 июля. Дата выбрана не случайно, именно в этот день отмечается Международный день тигра.

Карта выйдет ограниченным тиражом — всего 3 тыс. экземпляров.

На ее лицевой стороне изображён тигр в засаде, такая информация дана на сайте мэра Москвы

Изнаночная сторона «покрашена» в «тигровый принт».