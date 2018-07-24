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200 суперинтенсивных садов получат гранты в 2018 году на Ставрополье
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200 суперинтенсивных садов получат гранты в 2018 году на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Гранты на суперинтенсивные сады дадут фермерам в пяти районах края, сообщили STAV.AIF.RU в минсельхозе СК.
В Георгиевском, Ипатовском и Минераловодском городских округах, Андроповском и Предгорном районах до конца 2018 года появится 200 садов суперинтенсивного типа. Сейчас сады находятся на разных стадиях: где-то ещё проводят конкурсные процедуры и выбирают подходящие для садоводства участки, а где-то уже устанавливают шпалеры. Сами посадки деревьев начнутся осенью.
«В федеральном и краевом бюджете заложены 373,9 миллионов рублей на поддержку ставропольских аграриев в 2018 году. Из них 80 миллионов предназначены для устройства садов суперинтенсивного типа. Подать заявку на грант может любой ставропольский фермер с участком земли площадью 0,1-0,5 гектаров, не имеющий невыплаченных долгов и штрафов. Такие предприниматели могут получить 400 тысяч рублей на свой суперинтенсивный сад», — объяснил замглавы минсельхоза СК Андрей Олейников.
Напомним, первый суперинтенсивный сад появился на Ставрополье в апреле 2018 года. Его посадил фермер в селе Канглы Минераловодского городского округа. На 10 сотках уместились 480 яблоневых деревьев пяти сортов. В суперинтенсивном саду применяется капельное орошение, что позволяет уменьшить расход воды на полив растений.
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