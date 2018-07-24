200 суперинтенсивных садов получат гранты в 2018 году на Ставрополье

Гранты на суперинтенсивные сады дадут фермерам в пяти районах края, сообщили STAV.AIF.RU в минсельхозе СК.

В Георгиевском, Ипатовском и Минераловодском городских округах, Андроповском и Предгорном районах до конца 2018 года появится 200 садов суперинтенсивного типа. Сейчас сады находятся на разных стадиях: где-то ещё проводят конкурсные процедуры и выбирают подходящие для садоводства участки, а где-то уже устанавливают шпалеры. Сами посадки деревьев начнутся осенью.

«В федеральном и краевом бюджете заложены 373,9 миллионов рублей на поддержку ставропольских аграриев в 2018 году. Из них 80 миллионов предназначены для устройства садов суперинтенсивного типа. Подать заявку на грант может любой ставропольский фермер с участком земли площадью 0,1-0,5 гектаров, не имеющий невыплаченных долгов и штрафов. Такие предприниматели могут получить 400 тысяч рублей на свой суперинтенсивный сад», — объяснил замглавы минсельхоза СК Андрей Олейников