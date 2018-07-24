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В Якутии построят три спорткомплекса
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В Якутии построят три спорткомплекса 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Спорткомплексы появятся в Якутии: в Алдане, в поселке Чульман и в одном из микрорайонов Якутска, сообщает YakutiaMedia. Все объекты будут построены в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и ПАО «Газпром».
«В Алдане будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3 150 квадратов со взрослым и детским бассейном. В поселке Чульман Нерюнгринского района планируется построить комплекс площадью 3 350 квадратов с катком. Пропускная способность катка — 120 человек в смену в режиме массового катания», — сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Строительство объектов планируется начать в 2019 году, чтобы сдать их к 100-летию образования автономии в Якутии. Общая стоимость составит 1,7 миллиарда рублей.
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