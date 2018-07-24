В Якутии построят три спорткомплекса

«В Алдане будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 3 150 квадратов со взрослым и детским бассейном. В поселке Чульман Нерюнгринского района планируется построить комплекс площадью 3 350 квадратов с катком. Пропускная способность катка — 120 человек в смену в режиме массового катания», — сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Строительство объектов планируется начать в 2019 году, чтобы сдать их к 100-летию образования автономии в Якутии. Общая стоимость составит 1,7 миллиарда рублей.