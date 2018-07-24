Пожар произошел в торговых рядах в Щелковском районе 

Пожар произошел в строении в пос. Монино в Щелковском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В 6:04 поступила информация о возгорании в строении в пос. Монино, на ул. Железнодорожная, д. 31. К ликвидации пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники», — сказали в ведомстве.
Источник в экстренных службах региона уточнил агентству, что площадь возгорания достигает нескольких сотен квадратных метров.
Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу расположены торговые ряды.