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Пожар произошел в торговых рядах в Щелковском районе
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Пожар произошел в торговых рядах в Щелковском районе 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Пожар произошел в строении в пос. Монино в Щелковском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе регионального управления МЧС.
«В 6:04 поступила информация о возгорании в строении в пос. Монино, на ул. Железнодорожная, д. 31. К ликвидации пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники», — сказали в ведомстве.
Источник в экстренных службах региона уточнил агентству, что площадь возгорания достигает нескольких сотен квадратных метров.
Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу расположены торговые ряды.
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