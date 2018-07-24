Время срывать баннеры: ростовские общественники продолжают борьбу за дом Кисина

Сотни людей вышли в защиту здания

В понедельник, 23 июля, ростовские активисты встретились у дома Кисина, на Московской 72, чтобы подписать коллективное письмо в администрацию Ленинского района. Триста шесть ростовчан просят об оперативной консервации здания.

— Наша основная задача сейчас — обеспечить сохранность дома. Это значит убрать незаконно установленный баннер, потому что он мешает вести наблюдение за зданием, устранить течь — со второго этажа до сих пор течет канализационная вода, хотя там уже нет жителей. Нужно также основательно закрыть дом, все окна и двери, чтобы туда нельзя было проникнуть. И очистить первый этаж от скопившегося мусора, во избежание пожара, — рассказала о целях письма Елена Чернышева , представитель объединения «МойФасад».

Елена Чернышева выступила с требованиями

Ранее активисты уже отправляли два письма. Одно в администрацию ленинского района, другое в комитет по охране объектов культурного наследия. Оба с просьбой законсервировать признанный аварийным памятник истории и культуры. Ответил только комитет: там признали установку креплений и баннера незаконными, обещали разобраться. Было также сказано, что дом к понедельнику обеспечат всем необходимым — наблюдением, очисткой от мусора и закрытием доступа. Однако единственное, что сделали к понедельнику — срезали часть баннера, на уровне первого этажа.

Активисты просят законсервировать памятник истории и архитектуры

— Все, что может сделать администрация — заколотить дом и уйти. Практика показала, что этого мало. Заварить дверь заднего двора, закрыть места, через которые все еще можно проникнуть — это должна сделать администрация. Кроме этого, есть люди, которые хотят не только подписать письмо, но и приходить, поддерживать дом — это тоже можно организовать, — говорит Александр Кожин , руководитель ростовского регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Александр Кожин раскритиковал администрацию города

Представитель Ленинского района, посетивший встречу активистов, по итогам осмотра здания — фасада и первого этажа, заявил, что завтра, во вторник, придет команда специалистов, которые устранят течь воды в потолке первого этажа.

— Существует версия, что исторический центр никому не нужен, что это какая-то головная боль. Лучше все снести, изменить ничего нельзя. Но если судить по количеству людей, которые сегодня пришли — ростовчане любят свой исторический центр. Сейчас нас много, для нас это важно и мы все можем. Сейчас нужно законсервировать дом, затем поднимать вопрос о реставрации. Насколько мне известно, для этого нужны либо деньги из бюджета области, либо привлекать инвесторов. Возможно, у области нет таких денег — здание огромное и в плачевном состоянии. Но я считаю, что Ростов — город где много людей с хорошим вкусом, богатых людей. Это отличный вариант для благотворительности — вложиться в реставрацию. Я считаю, что это не утопия, это реальность, — говорит Чернышева.

Активисты поставили свои подписи под петицией

Первоначально активисты планировали отправить письмо в администрацию ленинского района уже во вторник. Однако, множество людей, не сумевших прийти на встречу, выразили желание внести свою лепту и оставить под письмом свою подпись. Подписи будут собирать еще один день, во вторник, но не более. По словам активистов, в этой ситуации, время играет против них.

Доходный дом Кисина был построен в 1899 году, в довоенное время там располагалась адресное бюро, прославленное в романе «Двенадцать стульев». Именно в этом «личном столе» якобы побывал отец Федор, разыскивая инженера Брунса. Как мы писали ранее, на прошлой неделе активисты самостоятельно повесили замок на дверь, чтобы избежать проникновения бездомных в здание. Еще в 2016 году в здании хотели сделать исторический музей. Позднее власти были готовы отдать здание инвестором буквально за один рубль.

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