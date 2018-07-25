В доме Кисина закрыли двери: ростовский памятник архитектуры решили законсервировать

Активистка Елена Чернышева выступила с требованием сохранить памятник

Памятник архитектуры, который расположен на Московской, 72, могут сохранить для потомков. Сегодня сотрудники Ленинской администрации вместе с полицией обошли дом и проверили, нет входов с помощью которых можно пробраться в здание. Кроме того, ночью рабочие срезали баннер, который мешал следить за состоянием памятника.

Общественники собирались около дома Кисина 23 июля, чтобы подписать письмо с требованием оперативно законсервировать дом: снять с него баннер, устранить течь, основательно закрыть все окна и двери и очистить первый этаж от скопившегося мусора.

— Вопрос решен. Все двери закрыты, завтра-послезавтра заколотят окна. Неизвестные люди вчера в двенадцать часов ночи тихо пригнали кран