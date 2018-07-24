В России разработали программу подготовки специалистов по созданию сверхтвердых материалов

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Новую российскую программу профессиональной переподготовки в области разработки, производства и внедрения сверхтвердых композиционных материалов из поликристаллического алмаза создал Московский государственный технологический университет «Станкин», сообщает пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

"Новая образовательная программа предназначена для инженеров-разработчиков инструментов из сверхтвердых алмазных композитов, инженеров-технологов по производству и инженеров по применению подобных инструментов. Слушателей также научат оценивать технико-экономический эффект при разработке и внедрении новых технологических процессов и продуктов в области инструмента из алмазных композитов", — говорится в сообщении.

Основным заказчиком и технологическим партнером программы стала портфельная компания Роснано «Микробор Композит», которая является единственным в стране серийным производителем сверхпрочного инструмента из алмазных композитов. До 97-98% российского рынка занимает импортная продукция.

Курс обучения включает общепрофессиональный цикл на 50 часов, который можно пройти в формате дистанционного обучения. Главная часть программы — девять профессиональных модулей суммарным объемом 230 часов для каждой целевой группы. Также в рамках программы обязательна стажировка в 200 часов на производственных площадках «Микробора».

Предполагается, что значительное снижение себестоимости сделает инструмент из сверхтвердых композитов на основе поликристаллического алмаза более доступным на отечественном рынке.