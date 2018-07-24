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В России разработали программу подготовки специалистов по созданию сверхтвердых материалов
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В России разработали программу подготовки специалистов по созданию сверхтвердых материалов 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новую российскую программу профессиональной переподготовки в области разработки, производства и внедрения сверхтвердых композиционных материалов из поликристаллического алмаза создал Московский государственный технологический университет «Станкин», сообщает пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).
"Новая образовательная программа предназначена для инженеров-разработчиков инструментов из сверхтвердых алмазных композитов, инженеров-технологов по производству и инженеров по применению подобных инструментов. Слушателей также научат оценивать технико-экономический эффект при разработке и внедрении новых технологических процессов и продуктов в области инструмента из алмазных композитов", — говорится в сообщении.
Основным заказчиком и технологическим партнером программы стала портфельная компания Роснано «Микробор Композит», которая является единственным в стране серийным производителем сверхпрочного инструмента из алмазных композитов. До 97-98% российского рынка занимает импортная продукция.
Курс обучения включает общепрофессиональный цикл на 50 часов, который можно пройти в формате дистанционного обучения. Главная часть программы — девять профессиональных модулей суммарным объемом 230 часов для каждой целевой группы. Также в рамках программы обязательна стажировка в 200 часов на производственных площадках «Микробора».
Предполагается, что значительное снижение себестоимости сделает инструмент из сверхтвердых композитов на основе поликристаллического алмаза более доступным на отечественном рынке.
"Для бизнеса, тем более такого инновационного, как наш, крайне важны показатели конкурентоспособности, формирования денежного потока, точность бизнес-плана. У системы образования другие приоритеты, и это нормально. Мы разные экосистемы, и для нас нужен переводчик. С этой работой блестяще справился Фонд инфраструктурных и образовательных программ", — приводятся в сообщении слова технического директора ООО «Микробор Композит» Александра Анохина.
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