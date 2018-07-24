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Росстат рассказал о численности населения РФ в 2036 году
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Росстат рассказал о численности населения РФ в 2036 году 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информацию подготовили специалисты федеральной службы государственной статистики. В соответствии с этими данными рост продолжительности жизни и снижение смертности приведут кувеличению населения.
Так. через 18 лет на территории Российской Федерации будут проживать 157 миллионов человек. Также эксперты уверены, что прирост также дополнится мигрантами, так как увеличить количество живущих в России людей толкьо за счет рождаемости не получится. Причиной тому — демографическая яма 90-х годов. И на данный момент в детородный возраст вступило поколение, которое родилось в этот период, пишет mk.ru.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что российским семьям, в которых воспитываются восемь и более детей, предложили выплачивать ежемесячные президентские гранты. Такое предложение Владимиру Путину направил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Фото: pixabay.com
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