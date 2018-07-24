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В Челябинске трехлетний ребёнок выпал из окна седьмого этажа и остался жив
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В Челябинске трехлетний ребёнок выпал из окна седьмого этажа и остался жив 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Очередное падение ребёнка из окна в Челябинске зафиксировано 23 июля в Челябинске. Трехлетний малыш выпал из окна седьмого этажа из дома 102 по улице Братьев Кашириных.
После падения с высоты более 20 метров ребенок был доставлен в челябинскую областную больницу №3. Серьезных травм и ереломов ребенку удалось избежать. Медики констатировали ушиб головного мозга и порекомендовали родителям оставить ребенка под наблюдением врачей. Но родители потерпевшего подписали отказ от госпитализации и забрали ребенка домой.
Напомним, подобные случаи выпадения детей из окна случаются регулярно, но не всем детям удается остаться в живых.
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