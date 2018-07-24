В Челябинске трехлетний ребёнок выпал из окна седьмого этажа и остался жив

Очередное падение ребёнка из окна в Челябинске зафиксировано 23 июля в Челябинске. Трехлетний малыш выпал из окна седьмого этажа из дома 102 по улице Братьев Кашириных.

После падения с высоты более 20 метров ребенок был доставлен в челябинскую областную больницу №3. Серьезных травм и ереломов ребенку удалось избежать. Медики констатировали ушиб головного мозга и порекомендовали родителям оставить ребенка под наблюдением врачей. Но родители потерпевшего подписали отказ от госпитализации и забрали ребенка домой.

Напомним, подобные случаи выпадения детей из окна случаются регулярно, но не всем детям удается остаться в живых.