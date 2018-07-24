Власти Татарстана помогут малому бизнесу улучшить качество товаров и услуг

КАЗАНЬ , 24 июля. / ТАСС /. Министерство экономики Татарстана запустило программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которая поможет им улучшить качество предоставляемых товаров и услуг. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство экономики Республики Татарстан объявляет о начале конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в программе «доращивание». «Доращивание» — это оказание информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупными организациями. Целью данной программы является увеличение конкурентоспособности и повышение положительной результативности участия в закупках крупных компаний", — говорится в сообщении.