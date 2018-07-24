В Татарстане запустили новую программу для предпринимателей «Доращивание»

РТ. Новую программу для субъектов малого и среднего бизнеса «Доращивание» запустили в Татарстане , сообщает пресс-служба минэкономики

В рамках проекта предприниматели смогут получить информационную, маркетинговую и иную поддержку. Содействие будут оказывать специалисты «Фонда поддержки предпринимательства». Для наиболее перспективных субъектов МСП они сформируют индивидуальную карту развития. По итогам реализации мероприятий, предусмотренных этой картой, предприниматели получат помощь при участии в закупках крупных организаций.

Для участия в программе нужно отправить заявку по электронной почте: Azat.Garapshin@tatar.ru Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (843) 222-90-60 (доб. 226)