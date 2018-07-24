Ещё
В Татарстане запустили новую программу для предпринимателей «Доращивание»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

В Татарстане запустили новую программу для предпринимателей «Доращивание» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Новую программу для субъектов малого и среднего бизнеса «Доращивание» запустили в Татарстане, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
В рамках проекта предприниматели смогут получить информационную, маркетинговую и иную поддержку. Содействие будут оказывать специалисты «Фонда поддержки предпринимательства». Для наиболее перспективных субъектов МСП они сформируют индивидуальную карту развития. По итогам реализации мероприятий, предусмотренных этой картой, предприниматели получат помощь при участии в закупках крупных организаций.
Для участия в программе нужно отправить заявку по электронной почте: Azat.Garapshin@tatar.ru  Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8 (843) 222-90-60 (доб. 226)
АиФ Казань: последние новости
В Новый год главную ёлку Казани теперь будут ставить у центра семьи «Казан» В Казани осудили главу «Золотого капитала», похитившего средства вкладчиков У станции метро «Козья слобода» КГЭУ планируют построить общежитие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов60
Путина попросили вмешаться еще в одну войну635
«Мы не доверяем России и никогда не будем»314
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»249
Пятилетняя девочка забила сверстника до комы9
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение