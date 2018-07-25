Ещё
В Татарстане предприниматели получили две новые программы поддержки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане предприниматели получили две новые программы поддержки 

РИА Новости 2 часа назад
КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости. Министерство экономики Татарстана запустило две новые программы для предпринимателей, направленные на стимулирование их участия в качестве поставщиков в закупках крупных компаний и продвижение продукции субъектов малого и среднего бизнеса посредством электронной торговли, сообщает министерство.
"В Татарстане запущена новая программа для предпринимателей «Доращивание». Это оказание информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупными организациями", — говорится в сообщении.
Целью данной программы является увеличение конкурентоспособности и повышение положительной результативности участия в закупках крупных компаний.
Региональная квалификационная комиссия оценивает заявленные проекты, отбирает наиболее перспективные субъекты малого и среднего предпринимательства, для каждого из которых формируется индивидуальная карта развития. По итогам реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной картой, региональным центром компетенций осуществляется консультационное и информационное сопровождение субъекта МСП при участии в закупках крупных организаций.
Вторая программа, реализуемая совместно с Фондом поддержки предпринимательства, нацелена на продвижение товаров и услуг татарстанских субъектов малого и среднего бизнеса на рынок посредством электронной торговли. «Это позволит предпринимателям охватить максимальное количество потенциальных потребителей продукта, а покупателям — сэкономить время на поиск нужного товара», — отмечает министерство экономики республики.
Реализация данной программы включает в себя бесплатные образовательные семинары для заявителей (в том числе для предпринимателей, планирующих открыть свое дело), брендирование, разработку (создание, модернизацию) сайта, в том числе на иностранном языке, разработку (создание, модернизацию) интернет-магазина, продвижение товара в интернете.
Другие новости региона читайте здесь >>
Последние новости
Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме Покончившая с собой активистка Femen оставила предсмертную записку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом197
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина262
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2916
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение