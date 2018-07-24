Москве предложили вернуть «талантов из Кремниевой долины» и запустить Hyperloop в Калугу 

Все предложения эксперты BCG разделили на три блока — для импульса в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также «визионерские инициативы».
Меры, которые могут придать новый импульс развития в краткосрочной перспективе:
— облегчение регулирования приоритетных технологий, в том числе разрешить беспилотным автомобилям движение по выделенным территориям городам,
— запуск программы инновационной трансформации столичных компаний,
— привлечение высококвалифицированных специалистов и популяризация предпринимательства,
— открывать офисы в местах концентрации русскоязычных талантов, например, в Кремниевой долине, чтобы возвращать их в Россию,
— провести цифровизацию госорганов,
— открыть частному бизнесу доступ к данным о городе, например, статистику пассажиропотока и криминальной активности по районам,
— трансформация технопарков,
— создание бренда «designed in Moscow».
Меры, которые могут придать новый импульс развития в долгосрочной перспективе:
— поддержка вузов,
— более терпимое отношение к возможным потерям средств инвестфондов, получающих финансирование от государства, из-за вложений в рискованные проекты,
— создание городского медиакластера, который будет поддерживать экспортеров медиаконтента и будет привлекать международные компании к его производству.
Еще два направления не относятся к основным, а представляют собой «визионерские инициативы»:
— создание квартала «Москва 2100», где будут применяться все последние урбанистические и технологические решения: запуск «умного дома» на уровне квартала, внедрение беспилотных авто и летательных аппаратов, разрешение использования воздушных такси, а также вертолетов и самолетов с технологией вертикального взлета и посадки. Здесь же предлагается построить изолированную климатическую зону, которая позволит создать комфортные условия для населения круглый год независимо от внешних погодных условий,
— запуск системы Hyperloop до крупных городов соседних областей, например, Твери, Владимира и Калуги.
Отмечается, что исследование BCG было подготовлено не по заказу мэрии Москвы, а самостоятельно и приурочено к Московскому урбанистическому форуму.