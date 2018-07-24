Москве предложили вернуть «талантов из Кремниевой долины» и запустить Hyperloop в Калугу

Все предложения эксперты BCG разделили на три блока — для импульса в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также «визионерские инициативы».

Меры, которые могут придать новый импульс развития в краткосрочной перспективе:

— облегчение регулирования приоритетных технологий, в том числе разрешить беспилотным автомобилям движение по выделенным территориям городам,

— запуск программы инновационной трансформации столичных компаний,

— привлечение высококвалифицированных специалистов и популяризация предпринимательства,

— открывать офисы в местах концентрации русскоязычных талантов, например, в Кремниевой долине, чтобы возвращать их в Россию

— провести цифровизацию госорганов,

— открыть частному бизнесу доступ к данным о городе, например, статистику пассажиропотока и криминальной активности по районам,

— трансформация технопарков,

— создание бренда «designed in Moscow».

Меры, которые могут придать новый импульс развития в долгосрочной перспективе:

— поддержка вузов,

— более терпимое отношение к возможным потерям средств инвестфондов, получающих финансирование от государства, из-за вложений в рискованные проекты,

— создание городского медиакластера, который будет поддерживать экспортеров медиаконтента и будет привлекать международные компании к его производству.

Еще два направления не относятся к основным, а представляют собой «визионерские инициативы»:

— создание квартала «Москва 2100», где будут применяться все последние урбанистические и технологические решения: запуск «умного дома» на уровне квартала, внедрение беспилотных авто и летательных аппаратов, разрешение использования воздушных такси, а также вертолетов и самолетов с технологией вертикального взлета и посадки. Здесь же предлагается построить изолированную климатическую зону, которая позволит создать комфортные условия для населения круглый год независимо от внешних погодных условий,

— запуск системы Hyperloop до крупных городов соседних областей, например, Твери , Владимира и Калуги.