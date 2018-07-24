Ещё
Москве предложили вернуть «талантов из Кремниевой долины» и запустить Hyperloop в Калугу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

Москве предложили вернуть «талантов из Кремниевой долины» и запустить Hyperloop в Калугу 

RB.ru 54 минуты назад
Фото: RB.ru
Все предложения эксперты BCG разделили на три блока — для импульса в краткосрочной и долгосрочной перспективах, а также «визионерские инициативы».
Меры, которые могут придать новый импульс развития в краткосрочной перспективе:
— облегчение регулирования приоритетных технологий, в том числе разрешить беспилотным автомобилям движение по выделенным территориям городам,
— запуск программы инновационной трансформации столичных компаний,
— привлечение высококвалифицированных специалистов и популяризация предпринимательства,
— открывать офисы в местах концентрации русскоязычных талантов, например, в Кремниевой долине, чтобы возвращать их в Россию,
— провести цифровизацию госорганов,
— открыть частному бизнесу доступ к данным о городе, например, статистику пассажиропотока и криминальной активности по районам,
— трансформация технопарков,
— создание бренда «designed in Moscow».
Меры, которые могут придать новый импульс развития в долгосрочной перспективе:
— поддержка вузов,
— более терпимое отношение к возможным потерям средств инвестфондов, получающих финансирование от государства, из-за вложений в рискованные проекты,
— создание городского медиакластера, который будет поддерживать экспортеров медиаконтента и будет привлекать международные компании к его производству.
Еще два направления не относятся к основным, а представляют собой «визионерские инициативы»:
— создание квартала «Москва 2100», где будут применяться все последние урбанистические и технологические решения: запуск «умного дома» на уровне квартала, внедрение беспилотных авто и летательных аппаратов, разрешение использования воздушных такси, а также вертолетов и самолетов с технологией вертикального взлета и посадки. Здесь же предлагается построить изолированную климатическую зону, которая позволит создать комфортные условия для населения круглый год независимо от внешних погодных условий,
— запуск системы Hyperloop до крупных городов соседних областей, например, Твери, Владимира и Калуги.
Отмечается, что исследование BCG было подготовлено не по заказу мэрии Москвы, а самостоятельно и приурочено к Московскому урбанистическому форуму.
RB.ru: последние новости
Почему я не инвестирую в искусственный интеллект: исповедь инвестора Австралийский сервис Car Next Door привлек $750 тыс. от венчурного фонда Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна Когда произойдет «уберизация» банков? Главные новости финтеха за неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не доверяем России и никогда не будем»305
У россиян станет меньше налогов47
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»244
Путина попросили вмешаться еще в одну войну626
Пятилетняя девочка забила сверстника до комы7
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение