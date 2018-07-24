Оренбургские артисты завоевали награды на международном конкурсе в Абхазии 

Оренбуржцы стали призерами международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Солнечная империя».
Оренбургская школа танцев «Авансцена» под руководством Ольги Дубовицкой завоевала диплом лауреата I степени в номинации «Эстрадный танец» в возрастной группе 10-16 лет. Артисты из Оренбурга также получили грант в 20 тыс. рублей на поездку на Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Нижний Новгород». Фестиваль пройдет в апреле 2019 года в Нижнем Новгороде.
Кроме того, Ольга Дубовицкая получила специальный приз в номинации «Лучшая балетмейстерская работа».
Фестиваль проходил в Пицунде (Абхазия) с 8 по 14 июля. В творческом конкурсе приняли участия артисты из Краснодарского края, Московской области, Воронежа, Оренбурга и Абхазии. Организатором фестиваля выступило творческое объединение «Триумф» из Санкт-Петербурга. Традиционную поддержку фестивалю оказывают государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике, «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования» и Международная академия музыки Елены Образцовой.