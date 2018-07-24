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«Не надо гонять бабушек с лукошком» — первый заместитель мэра Уфы
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«Не надо гонять бабушек с лукошком» — первый заместитель мэра Уфы 

АиФ-Уфа 55 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов на оперативном совещании, прошедшем 24 июля, поднял вопрос «выносной, лотковой торговли» в городе.
По его словам, с наступлением плодово-ягодного сезона часто можно наблюдать, как ягоды, грибы, травы продают в не предназначенных для этого местах, хотя в городе есть определены места для подобного вида торговли на рынках.
Он поручил заняться этим вопросом глав районов, отметив, что не видит необходимости «заниматься гонениями на бабушку с лукошком».
«Подберите дополнительные места, если есть такая необходимость. Это все должно иметь нормальный, пристойный вид. Есть санитарные нормы и правила, их никто не отменял, ну и культура потребительского рынка должна соблюдаться», — сказал Хусаинов.
Также он призвал подчиненных активнее работать с производителями из районов, которые представляют свою продукцию на сельскохозяйственных ярмарках. «Ярмарками перекупщиков выходного дня» назвал Салават Хусаинов имеющийся сегодня формат торговли.
«Первоначальная идея, что производитель продукции реализует населению напрямую без каких-либо нагрузок, на сегодня выхолощена», — заметил чиновник.
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